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Rusya'da DAEŞ operasyonu!

Rusya'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 5 DAEŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:47
Rusya'da DAEŞ operasyonu!

Rusya'da saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen beş DAEŞ şüphelisi Moskova'nın kuzeydoğusunda bulunan Yaroslavl kentinde gözaltına alındı.Interfax haber ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Cuma günü yapılan açıklamayı yayınladı. Açıklamada, söz konusu kişilerin dahil olduğu DAEŞ hücresinin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ÖRGÜT SİLAHLARINA EL KONULDU

Rus haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, aynı zamanda örgütün sahip olduğu bir dizi silaha da el kondu.Cuma günü gözaltına alınan kişilerin kimliklerini açıklamayan FSB, şüphelilerin saldırıları nerede ve ne zaman düzenlenemeyi planladıklarına dairse bir bilgi vermedi. FSB'nin açıklamasında, "Ev aramalarında, ev yapımı patlayıcı aygıt ve madde cephaneliği, ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

DÜNYA KUPASI SEBEBİYLE ÖNLEMLER ARTILIYOR

Açıklamada, sözkonusu saldırı talimatlarının ülkede geçen ay yasaklanan Telegram mesajlaşma servisi üzerinden yurtdışından koordine edildiği belirtildi.FSB, 27 Nisan'da, DAEŞ'in Moskova'da düzenlemeyi planladığı büyük çaplı bir dizi terör saldırısını engellediklerini duyurmuştu.Gelecek ay başlayacak Dünya Kupası nedeniyle Rusya genelinde güvenlik önlemleri artırılıyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:47
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