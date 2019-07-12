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Rusya’da cip göle uçtu 6’sı çocuk 10 kişi öldü

Rusya’ya bağlı Tuva’da bir gezi cipi göle düştü.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:27
Rusya’da cip göle uçtu 6’sı çocuk 10 kişi öldü

Rusya’ya bağlı Tuva’da bir gezi cipi göle düştü. Cipte bulunan 10 kişi yaşamını yitirirken ölenlerin 6’sının çocuk olduğu öğrenildi.


Rusya’ya bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin Bay Tayga şehrinde turist kafilesi gezi cipi kiraladı. Doğa gezisi için yola çıkan cipe şoför dahil 10 kişi bindi. Şoför doğa gezisi sırasında önündeki aracı sollamaya çalışınca kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bir uçurumdan aşağıya inerek göle daldı. Göle düşen araçtan çıkamayan şoför dahil toplam 10 kişi boğuldu.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada araçta bulunan 6 çocuğun yaş aralıklarının 7 ile 15 arasında değiştiği, kazada toplam 10 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada ilk incelemelere göre araçtakilerin kurtulmak için aracın kapılarını zorladığı, arkası branda ile kapalı aracın bazı kısımlarında elle oluşturulmuş yırtıklar olduğu, bununda araçtakilerin çıkmak için yoğun çaba harcadıkları gösterdiğini ifade edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:27
  1. doğa

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