Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'linin tutukluluk süresi uzatıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı. Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 22 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildi. ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

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