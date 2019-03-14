Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'linin tutukluluk süresi uzatıldı

Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'linin tutukluluk süresi uzatıldı14 Mart 2019 Perşembe 20:33
MOSKOVA (AA) - Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 22 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildi.
ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Whelan, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.
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