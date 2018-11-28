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Rusya'da canlı bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı üzerine bazı büyük alışveriş merkezlerinden çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:53
Rusya'da canlı bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle bazı büyük alışveriş merkezlerinden binlerce kişi tahliye edildi.

10 alışveriş merkezi

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Moskova'da bulunan aralarında Artrium, Tsvetnoi, Kapitoliy, Megapolis gibi toplam 10 büyük alışveriş merkezine yönelik bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.

Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.  

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:53
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