Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü. Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor. Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.



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