Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü22 Ocak 2019 Salı 15:43
MOSKOVA (AA) - Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.
Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.
Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.
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