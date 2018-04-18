Rusya'da bir öğrenci bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği okulu yaktı: 4 kişi yaralı

Başkurdistan'ın Sterlimak kentinde 17 yaşındaki bir öğrenci, sınıfa girip öğretmeni ve bir sınıf arkadaşına bıçakla saldırdı. Daha sonra sınıfı ateşe veren öğrenci, kendisini de bıçakla yaraladı.

Olay sırasında korkan bir öğrenci pencereden atlamaya çalıştı.

Saldırgan gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan 3 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Gördü tanıkları polisin okul binasını kordona aldığını, olay yerinde çok sayıda doktor ve polis olduğunu ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Sputnik Türkiye