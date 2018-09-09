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Rusya’da bir araç yayaların arasına daldı: 1 kişi öldü

Moskova’da bir kişi, aracıyla yayaların arasına daldı. Feci olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 17:55
Rusya’da bir araç yayaların arasına daldı: 1 kişi öldü

Moskova’nın güneyinde bulunan en işlek caddelerden olan Novocherkassk bulvarında bir kafede Kırgızistan uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan sözlü tartışmadan sonra sinirlenen bir Kırgız sürücü arabasına bindi. Çok sinirlenen Kırgız sürücü biraz mesafe kat ettikten sonra aracını kalabalığın üzerine sürdü.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde birçok kişi aracın çarpmasıyla çevreye savruldu. Aracın altında kalan 17 yaşındaki bir Rus genci ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracın çarptığı diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

İLK İFADESİ ALINDI 

Yaşanan saldırıdan sonra gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu aracın şoförü sağlık kontrolünden geçti. Alkolsüz olduğu tespit edilen saldırganın verdiği ilk ifadede sinirlenerek yayaların arasına daldığını söylediği öğrenildi.

Saldırgan, arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada arkadaşları tarafından aşağılandığını, bu duruma dayanamayarak aracına binerek yayaların arasına daldığını söyledi. Rus istihbaratı ve polisi olaya karışan saldırgan sürücü ve bahsi geçen diğer Kırgızistan uyruklu şahıslar üzerinde araştırma yaparak terör bağlantılarının olup olmadığını araştırmaya başladı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:55
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