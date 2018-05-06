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Rusya'da binden fazla kişinin gözaltına alınmasına Avrupa Birliği'nden tepki

Avrupa Birliği, Rusya'daki hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirterek, Moskova yönetimine uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:27
Rusya'da binden fazla kişinin gözaltına alınmasına Avrupa Birliği'nden tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hükümet karşıtı  gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alınması ve şiddete başvurulmasının  ifade ve toplanma özgürlüğünü tehdit ettiği bildirildi.

Gazetecilerin de gözaltına alınmasının basın özgürlüğünü kısıtladığına  dikkat çekilen açıklamada, bu temel hakların Rusya anayasasında da yer aldığı ve  korunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bazı gösterilerin izinsiz şekilde yapıldığı ancak bu  durumda bile polisin şiddete başvurması ve toplu gözaltılar gerçekleştirmesinin  kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rusya'ya uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında  bulunulan açıklamada, Moskova yönetiminin gecikmeden gözaltına alınan barışçıl  göstericileri ve gazetecileri serbest bırakması gerektiği ifade edildi.
  
RUSYA'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ

Rusya'nın birçok kentinde binlerce kişi, mart ayında düzenlenen  seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenecek “resmen göreve  başlama töreni” öncesinde gösteriler düzenlemişti. Yolsuzlukla Mücadele Fonu  kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy'ın  çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, Putin ve Rus hükümeti aleyhinde sloganlar  atmıştı.

Navalnıy, başkent Moskova’da düzenlenen gösterilere katıldıktan kısa  bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınmış, Putin taraftarları ile  protestocular arasında da arbede çıkmıştı. Arbedenin ardından polis göstericilere  sert şekilde müdahale etmiş, gösterilerin yasa dışı olduğunu belirtilerek çok  sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:27
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