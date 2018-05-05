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Rusya'da AVM yangını! 200 kişi...

Rusya'nın İvanovka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 200 kişi binadan tahliye edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:50
Rusya'da AVM yangını! 200 kişi...

Edinilen bilgiye göre, İvanovka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Rusya’da Mart ayında meydana gelen AVM yangınında ise 41’i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:50
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