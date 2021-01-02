  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Rusya'da aşılanan kişi sayısı açıklandı
Korona Virüs

Rusya'da aşılanan kişi sayısı açıklandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 800 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşılandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:32:00 -
Rusya'da aşılanan kişi sayısı açıklandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tver kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısına ilişkin bilgi verdi.

Ülkede toplu aşılama sürecinin devam ettiğini belirten Muraşko, "Tüm verilere göre 800 binden fazla kişi aşılandı." dedi.

Rusya'da 60 yaş üstü kişilerin de aşılanmaya başladığını aktaran Muraşko, 1,5 milyonun üzerinde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık'ta Moskova'da, diğer bölgelerde ise 15 Aralık'ta başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap
Gündem

Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap

CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözleri sonrası başlayan tartışmalarda " Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı ..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

2020'de en çok kazandıran altın oldu
Ekonomi

2020'de en çok kazandıran altın oldu

2020 yılında Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay