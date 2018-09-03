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Rusya'da Amerika protestosu!

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamalı ile düşmanca tutumu Rus halkını çileden çıkarttı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:47
Rusya'da Amerika protestosu!

ABD ile Rusya ilişkileri hemen her dönemde gerginliklere sahne olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz son yıllar, özellikle ABD'nin Ortadoğu hakimiyet ve Rusya'nın Akdeniz üstünlük çabalarına sahne oldu. Bu durum da iki ülke arasında görülmemiş siyasi-ekonomik gerilimlere neden oldu.

ABD'nin yaptırımları ile devam eden bu sürece Ruslar büyük tepki gösterdi. Halk ülkenin belli başlı kentlerinde Apple marka ürünleri parçaladı, dolarlarını yaktı.

SERT ABD PROTESTOSU

Rusya'da Putin destekçisi bir grup, bir araya gelerek bir video hazırladı. Bu videoda ABD'ye tepki öne çıkarken Washington'un uyguladığı politikalara tepki gösterildi. Videoda bir grup kadının elinde Apple marka tableti parçaladığı görülürken, kadınlardan birinin hırsını alamayarak telefona silah ile vurduğu görülüyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise bir başka grubun açıklama yaparak ABD'ye tepki gösterdiği ve içinde ateş yanan bir kovaya ABD dolarlarını attığı görülüyor. Kadınların yanan kovayı dolarlarla doldurduğu sırada "bizim dolarla işimiz yok, rubleyi seviyoruz" dediği duyuluyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:47
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