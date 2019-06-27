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Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

Acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

27 Haziran 2019 Perşembe 09:10
Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

MOSKOVA (AA) - Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:10
  1. Rusya
  2. Uçak

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