Rusya'da 6.4 büyüklüğünde deprem!

Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremde henüz can veya mal kaybı olup olmadığına dair ayrıntılar bilinmiyor.

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan olan Kuril Adaları volkanik hareketler sonucu oluştuğu için adalarda sık sık depremler meydana gelmekte.