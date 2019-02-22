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Rusya’da 6 yaşındaki oğlunu ormana bırakan anne tutuklandı

Rusya’da 6 yaşındaki oğlunu gece ormana bırakan anne hakkında yargılandığı mahkemece 2 aylık tutuklama kararı verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 21:33
Rusya’da 6 yaşındaki oğlunu ormana bırakan anne tutuklandı

Rusya’da 6 yaşındaki oğlunu gece ormana bırakan anne hakkında yargılandığı mahkemece 2 aylık tutuklama kararı verildi.


Moskova’nın Preobrajensky Mahkemesi, 6 yaşındaki oğlunu gece ormana bırakan Nadejda Kulikova isimli kadın hakkında 2 ay tutuklama kararı verdi. Mahkeme kararına göre Kulikova, 18 Nisan’a kadar cezaevinde kalacak.


Rus kadın, edinilen bilgiye göre 6 yaşındaki oğlunu pazar akşamı Losiniy Ostrov Ulusal Parkı’na bıraktı ve çocuk geceyi orada geçirdi. Nadejda Kulikova, yaptığı ilk açıklamada çocuğun kaçtığını ve geri dönmediğini söyledi. Soruşturma Komitesi çalışanları ise, kadının uzun süre oğlunun kaybolması ile ilgili yardım istemediğini ve kolluk kuvvetlerini aramadığını açıkladı.


6 yaşındaki çocuğun ormandan kendi başına çıkmaya çalışırken kamyon şoförleri tarafından bulunduğu kaydedildi. Çocuğu bulan şoförler, çocuğun bulunduğu yerde bir çanta dolusu viski ve bir çantanın içinde eldiven ve sıcak tutacak kıyafetler olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:33
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