Rusya’da 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 120 kişi gözaltına alındı

Rusya’da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 120 kişiyi gözaltına alındı.

Rusya’nın Moskova, Volgograd, Tomsk, Kursk, Sıktıvkar, Krasnodar ve Mahaçkale şehirlerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına bazı göstericilerin sloganları damga vurdu. Oluşturulan kortejlerin arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atılmaya başlayınca olaylar büyüdü. Polisin ihtarına rağmen sloganlara devam eden göstericilere Rus polisi müdahale etti. 66 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, kortejlere sarı yelekleriyle girmeye çalışanlara polisin müdahale sonucu 54 kişi daha gözaltına alındı.

Birçok göstericinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken bazılarının ise gözaltı süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Gösterilerde 16 protestocunun yaralandığı öğrenildi.