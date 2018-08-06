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Rusya Yunanistan'a nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa çağırarak Atina'nın Rus diplomatlara yönelik tutumu nedeniyle alınacak önlemler hakkında nota verdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:06
Rusya Yunanistan'a nota verdi

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa çağırdığını açıklayan Rus Dışişleri, Atina'nın geçen ay Rus diplomatik görevlileri ve vatandaşları hakkında aldığı dostça olmayan kararlara yanıt olarak alınan simetrik önlemlere ilişkin notayı kendisine iletti.

İKİ SINIRDIŞI, İKİ GİRİŞ YASAĞI

Yunan hükümeti, temmuzda iki Rus diplomatı sınırdışı etmiş ve diplomat olmayan iki Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti. Bunu, söz konusu kişilerin Yunan yetkililere rüşvet vermeye kalkıştıkları ve Makedonya'nın NATO'ya üye olmasına izin verecek anlaşmanın bozulması için çalıştıklarına dair iddialarla gerekçelendirmişti. Moskova bu iddiaları reddederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eylülde Yunanistan'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:06
  1. Rusya
  2. Yunanistan

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