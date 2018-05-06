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Rusya yeni nesil askeri tankını tanıttı

Rusya’nın ürettiği yeni nesil Uran-9 çok işlevli savaş aracını sahada test etti. Rus askeri televizyonu Zvezda, Youtube kanalı üzerinden test sahasında yapılan çalışmalarla ilgili bir video yayınladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:24

Videoda küçük tank görünümündeki insansız savaş aracının çeşitli hava ve coğrafi koşullarındaki çalışmaları görüntülendi. Uran-9 aracının engel aşma, belirlenen hedeflere ateş etme, askeri tesisleri savunma gibi birçok görevi yerine getirebildiği görülüyor.

Uran-9'un başlıca görevleri, sahadaki askeri birliklere örtme ateşi ve keşif desteği sağlamak. Kompakt zırhlı gövdesi olan çok işlevli savaş aracı Uran-9, aynı bir tank gibi palet sistemiyle hareket ediyor. 12 ton ağırlığındaki robot tankta 30 milimetre 2A72 otomatik top, PKTM makineli tüfek ve Şmel-M roketatarları bulunuyor.

Rusya savaş aracının dışında ayrıca Uran-6 bomba tespit ve imha aracı ile Uran-14 itfaiye robotu geliştirdi. Bu araçlar, Palmira'nın mayınlardan temizlenmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki operasyonlarda başarıyla kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 19:24
  1. Rusya
  2. Uran-9
  3. askeri tank

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