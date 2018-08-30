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Rusya vizeyi kaldırdı mı 2018? Vize konusunda son dakika gelişmesi!

ABD ile yaşanan ekonomik kriz sürerken, Rusya’dan Türkiye’ye peş peşe destek mesajları geliyor. Rusya’dan vize konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki Rusya, Türkiye’ye vizeyi kaldırdı mı? Rusya vizeyi ne zaman kaldıracak?

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
Rusya vizeyi kaldırdı mı 2018? Vize konusunda son dakika gelişmesi!

ABD ile yaşanan ekonomik kriz sürerken, Rusya’dan Türkiye’ye peş peşe destek mesajları geliyor. Rusya’dan vize konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki Rusya, Türkiye’ye vizeyi kaldırdı mı? Rusya vizeyi ne zaman kaldıracak?

Rusya Dışişleri, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belirli kategorilerdeki pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerin Türkiye ile sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ağustos'ta 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından vize kolaylığıyla ilgili şunları söylemişti: "İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şöförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık."

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
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