Rusya Venezuela'ya 2 bombardıman uçağı gönderdi

MOSKOVA (AA) - Rusya, Venezuela'ya nükleer kapasiteli 2 bombardıman uçağı gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-160 tipi 2 bombardıman uçağının, 10 bin kilometrelik uçuşun ardından Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarındaki Maiquetia bölgesindeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.

Uçakların silah taşıyıp taşımadığına ya da ülkede ne kadar süreyle kalacaklarına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, bombardıman uçaklarına Maiquetia'ya kadar bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağının eşlik ettiği de belirtildi.

Menzili 5 bin 500 kilometre olan konvansiyonel veya nükleer başlıklı seyir füzeleri taşıyabilme kapasitesine sahip, NATO tarafından kod adı "Blackjack" olan Tu-160 bombardıman uçakları, ses hızının 2 katı hızda uçabiliyor.

Rus basını uçakların, havaalanında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından karşılandığını aktardı.

Venezolana de Television'un (VTV) haberine göre, Lopez, ortak tatbikat için gelen uçakların amacının "provokasyon" olmadığını belirterek, "Biz savaş değil, barış peşindeyiz." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.