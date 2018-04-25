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'Rusya ve Türkiye'yi de istiyoruz!'

Trump ve Macron, Rusya ve Çin'in karşı çıktığı yeni anlaşmayla Tahran yönetiminin Ortadoğu'daki etkinliğini azaltmayı hedefliyor. Fransa lideri Macron, Türkiye'nin de sürece dahil olmasını istediklerini belirtti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:14
'Rusya ve Türkiye'yi de istiyoruz!'

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yeni bir nükleeranlaşma için çalışılması konusunda anlaştı.

Trump ve Macron yeni anlaşmanın, İran'ın nükleer programını kontrol altına almasının yanı sıra, bu ülkenin bölgedeki etkinliğini azaltacak hükümler de içermesini istiyor.

Açıklama iki liderin Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında bir kez daha İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump, kaygılarının giderilmemesi halinde 12 Mayıs'ta anlaşmadan tamamen çekileceklerini söyledi.

ABD anlaşmadan tamamen çekilirse, İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacak.

MACRON: RUSYA VE TÜRKİYE'NİN DE BU SÜRECE DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ

ABD'ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunan Fransa lideri Macron ise anlaşmanın İran'ın nükleer programı üzerinde bir nebze de olsa kontrole imkan verdiğini ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Macron da İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze programına ve Tahran'ın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına yönelik hükümler de içermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Başkan Trump ile görüşmelerimizin yeni bir anlaşmanın önünün açılmasını mümkün kıldığını düşünüyorum...Bölgesel güçlerin yanı sıra elbette Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

Amerikan ve Fransız medyasında, yeni anlaşma ile İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki faaliyetlerinin sınırlandırılmasının amaçlandığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

ANLAŞMA 21 AY SÜREN PAZARLIKLARIN ÜRÜNÜYDÜ

21 aylık çetin müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin ve Almanya ile İran arasında varılan anlaşma ise temelde, İran'ın nükleer programını dondurması karşılığında bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" dediği mutabakat uyarınca İran 2025 yılına kadar zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeyecekti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise daha önce ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilmesi halinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra Cuma günü de Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD'yi ziyaret edecek.

Angela Merkel'in Donald Trump'tan İran ile nükleer anlaşmadan çekilmemesini isteyeceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:14
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