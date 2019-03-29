Rusya ve Türkiye arasındaki kritik görüşme başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya'da başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı. Ayrıntılar Geliyor...

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