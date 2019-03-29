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Rusya ve Türkiye arasındaki kritik görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya'da başladı.

29 Mart 2019 Cuma 10:23
Rusya ve Türkiye arasındaki kritik görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:23
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