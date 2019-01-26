Rusya ve Tunus dışişleri bakanları, Libya'da terörle mücadeleyi görüştü

TUNUS (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi, Libya'da terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunu görüştü.

Başkent Tunus'ta bir araya gelen iki ülke dışişleri bakanları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Cihinavi ile görüşmesinde, Libya'da terörle mücadele alanında iş birliğini artırma konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.

Cihinavi ise Lavrov'la yaptıkları toplantıda, Tunus'un BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi olmayan üye olarak seçilmesi konusunu dile getirdiğini aktararak bunun gerçekleşmesi durumunda Tunus'un hem Afrika'nın hem Arap dünyasının sesi olacağını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'yla olan ticaret dengesinde iyileştirme yapılması gerekliliğini vurgulayan Cihinavi, Rusya'nın Tunus'tan ürün ithalatı için gereken kolaylığı göstereceğine değindi.

Cihinavi, Tunus'un halihazırda Rusya'dan yaptığı ithalatın 1 milyar 400 milyon dinar (460 milyon dolar), ihracatın ise 61 milyon dinar (20.8 milyon dolar) seviyesinde olduğunu aktardı.

Tunus'un 2020-2021 dönemi için BMGK'ya daimi olmayan üyeliğe seçilmesi için oylamanın haziranda yapılması bekleniyor. Oylamanın lehte olması durumunda Tunus 4. defa BMGK'ya daimi olmayan üye olarak seçilmiş olacak.

Lavrov, Cihinavi'nin daveti üzerine 2 günlük bir ziyaret kapsamında bugün Tunus'a gelmişti.



