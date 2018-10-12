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Rusya ve Kuzey Kore'den dikkat çeken mesaj!

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yıl dönümü nedeniyle birbirlerine tebrik mesajı yayınladı.

12 Ekim 2018 Cuma 17:03
Rusya ve Kuzey Kore'den dikkat çeken mesaj!

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Pyongyang ve Moskova arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve müşterek fayda ilkeleri temelinde geliştiğini vurguladı.

Kim, iki ülke ilişkilerinin Rusya ve Kuzey Kore halklarının çıkarları doğrultusunda gelişeceğini umduğunu da ifade etti.

Putin: İki ülke, yıllar süren yapıcı işbirliği sayesinde büyük deneyim elde etti

Bu mesaja karşılık Putin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Rus lider, "Geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu ile Kuzey Kore, çeşitli alanlardaki yapıcı işbirliği sayesinde büyük deneyimler kazandı" ifadesini kullandı.

'Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gelişen ilişki istikrarı sağlayacak'

Putin, Güney Kore ile birlikte üçlü program geliştirilmesi de dahil, iki ülkenin ilişkileri pekiştirmeye devam etmesini umduğunu, zira bunun Kore Yarımadası'nda istikrarı artıracağını vurguladı.

Sovyetler Birliği, 12 Ekim 1948'de Kuzey Kore'yi tanıyan ilk ülke olmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:03
  1. Rusya
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