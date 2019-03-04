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Rusya ve Katar'dan ABD-Taliban görüşmelerine destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ABD-Taliban görüşmelerine destek verdiklerini söyledi

04 Mart 2019 Pazartesi 18:42
Rusya ve Katar'dan ABD-Taliban görüşmelerine destek

DOHA (AA) - Rusya ve Katar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban arasında devam eden görüşmelere destek verdiklerini açıkladı.

Bölgesel temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Afganistan'daki anlaşmazlıkların çözümünün ancak siyasi yollarla olabileceğini vurguladı.

İki bakan ayrıca, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile Taliban arasında devam eden görüşmelere destek verdiklerini belirtti.

Lavrov, Afganistan'daki barış görüşmelerini yakından takip ettiklerini ayrıca bu konuda rekabet etmeye çalışmamanın yararlı olacağını belirterek, "Çatışmayı durdurmanın tek yolu Rusya, ABD ve bölgedeki diğer ülkeler arasında çabaları güçlendirmek. Bu da Afganları diyaloğa itmeye yardımcı olabilir." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda 28 Şubat'ta Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini belirtmişti. Halilzad, ''Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ama önemli kararlarla ilerliyor.'' açıklamasında bulunmuştu.

- Afganistan'da barış görüşmeleri süreci

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:42
  1. Afganistan Barış Görüşmeleri
  2. Katar
  3. Rusya

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