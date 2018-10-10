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Rusya ve Japonya birbirine girdi

II. Dünya Savaşı'ndan bu yana paylaşılamayan adalara Moskova'nın asker sevk etmesi ve tatbikata girişmesiyle patlayan sorun, Japonya'da büyük tepkiye yol açtı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
Rusya ve Japonya birbirine girdi

Rusya ve Japonya, Pasifik Okyanusu'ndaki adalar nedeneyle bir kez daha karşı karşıya geldiler.

Rusya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana paylaşılamayan adalara askeri sevkiyat yaptı.

Japonların Kuzey Toprakları, Rusların Kuril Adaları olarak tanımladığı bölgeye gerçekleşen sevkiyat, gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Rus ordusu yarın bölgede tatbikata başlıyor, gövde gösterisi Cumartesi günü sona erecek.

TOKYO YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Tokyo yönetimi, tatbikat için gönderilen ordu birliklerine yönelik protestosunu Moskova'ya diplomatik yollardan iletti.

Kabine İşleri Bakanı Yoshihide Suga, Rus ordusunun Etorofu Adası da dahil dört adada askeri güçlerini artırdığını söyledi.

Söz konusu protestodan saatler sonra bu kez Moskova'dan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun protestosunun reddedildiğini duyurdu.

TARTIŞMALI ADALAR

II. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Rusya'nın kontrolündeki adalar, iki ülke arasındaki en önemli sorun.

Dönemin Rusya lideri Dimitri Medvedev'in 2010 yılında adalara gitmesi, Mosko ve Tokyo arasında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı. Medvedev, adaları ziyaret eden ilk Rusya lideri olurken, taraflar birbirlerinin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Japon halkının duygularını incittiğini açıklamıştı.

Tartışmalı adalarda, Rusya kontrolünden önce 17 bin Japon yaşıyordu.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
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  2. medvedev
  3. japonya
  4. tatbikat
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