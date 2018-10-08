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Rusya ve İtalya'dan kritik görüşme!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile yaptığı görüşmede Libya meselesine dair önemli kararlar aldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
Rusya ve İtalya'dan kritik görüşme!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da halkın kendi geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirlemesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya meselesine değindi.

Rusya’nın, Libya’daki sıkıntıların siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Biz Libyalıların kendi ülkelerinin geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirleyebilmelerine izin verecek, genel olarak kabul edilebilir yaklaşımlar bulma gereğine inanıyoruz. Bölgedeki krizin, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
  1. Rusya
  2. Libya
  3. İtalya

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