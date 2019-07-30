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Rusya ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, Rusya ve İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:25
Rusya ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat

İran'ın ABD, İngiltere ve körfezdeki Arap ülkeleriyle yaşadığı 'gemi' gerilimi sonrası, bölgede havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor.

St.Petersburg kentinde bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını belirtti.

Yıl sonuna kadar yapılacak

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

Askeri işbirliği güçlendirilecek

Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Hanzadi, anlaşmanın gayesinin ülkeler arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:25
  1. iran
  2. rusya
  3. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi

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