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Rusya ve Hindistan'dan dünyayı tedirgin eden hamle! 6 yeni nükleer ünite kuracak

Rusya ve Hindistan nükleer ünite konusunda anlaşmaya verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Hindistan'da altı yeni nükleer enerji santrali ünitesi kuracağını bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:35
Rusya ve Hindistan'dan dünyayı tedirgin eden hamle! 6 yeni nükleer ünite kuracak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Hindistan'da altı yeni nükleer enerji santrali ünitesi kuracağı bildirildi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki devlet arasındaki anlaşma Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Hindistan Atom Enerji Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki ülke, Hindistan'da yeni bir bölgede Rus tasarımı altı nükleer reaktör inşa edecek, üçüncü ülkelerde nükleer iş birliği güçlendirilecek, yeni nükleer teknolojiler ve nükleer santrallerin inşası konularında birlikte çalışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, "Hindistan ile olan stratejik iş birliğimizden memnunuz. Kudankulam bölgesinde Rus tasarımlı nükleer güç üniteleri faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte Hindistan'da ikinci bir bölgede yeni ünitelerin seri bir şekilde inşaatına başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu, 'Hindistan'da Üret' politikası çerçevesinde ekipman yerelleşmesi seviyesini önemli ölçüde artıracak. Ayrıca proje yürütme zamanını ve maliyetini optimize edecek. Buna ek olarak, Hindistan, bizim üçüncü ülkelerde projeleri hayata geçirdiğimiz güvenilir bir ortağımızdır. Biz bu iş birliğini geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın nükleer enerji alanında temel ortaklarından Rusya, Hindistan'ın güneyinde bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali'ni inşa etmişti. İki üniteden oluşan santralde şu anda üçüncü ve dördüncü nükleer enerji üniteleri inşa ediliyor ve iki yeni ünite daha kurulması planlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:35
  1. Rusya
  2. Hindistan
  3. Rosatom

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