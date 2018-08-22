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Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400 konusunda anlaşmanın sağlandığını 2018 sonunda imzaların atılacağını duyurdu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:45
Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

 

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev Rus basınına yaptığı bir açıklamada, Hindistan ile S-400 savunma sistemleri konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu. İki ülke arasındaki S-400 sürecinin neredeyse tamamlandığını belirten Şugayev, “Biz anlaşmayı imzalamaya her yönüyle hazırız. Antlaşmanın temeli atıldı ve hemen hemen her yönü ile koordine edildi. Bu yıl bitiminden evvel anlaşmayı imzalamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin ile daha önce anlaştıkları S-400 savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının teslimat sürecinin de devam ettiğini belirten Şugayev “Çin ile yürüttüğümüz işbirliği stratejik ortaklık temelinde emin adımlarla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:45
  1. S-400 füzeleri
  2. hindistan
  3. rusya

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