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Rusya ve Fransa'dan kritik görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:30
Rusya ve Fransa'dan kritik görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesinde Suriye ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun ele alındığı belirtildi.

Suriye görüşmesi

Görüşmede, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'taki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da Suriye konusunda Anayasa Komitesi'nin kurulması için bir an önce çalışmaların başlatılması ve siyasi diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların Suriye'de barışın sağlanması için ikili temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:30
  1. Rusya
  2. Fransa

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