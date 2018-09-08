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Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e varil bombalı saldırı!

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki vilayete bugün yeniden bombardımana başladı. Helikopterlerin varil bombaları attığı saldırılarda, çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:39
Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e varil bombalı saldırı!

Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları ve helikopterleri, muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib'in birçok noktasına bombardıman düzenledi.

Uçakların vurduğu yerler arasında Han Şeyhun, Abdin, Kafran, El Lataminah, Siraj ve El Haveyn var. Abdin köyündeki hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

VARİL BOMBALARI KULLANILIYOR 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beşar Esed'e ait helikopterlerin İdlib'in güneyindeki Hayş köyü ile Han Şeyhun'a varil bombaları attığı görüldü.

Reuters haber ajansı, helikopterlerin attığı varil bombalarının Han Şeyhun'da sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiğini bildiriyor.

Rejime bağlı ordu birlikleri ise, Hama'nın kuzeyinden İdlib'e doğru top atışlarıyla saldırıyor. Yoğun top atışı sürerken, savaş uçakları gökyüzünde uçtu.

Yaklaşık 4 milyon muhalifin sıkıştığı İdlib'e muhtemel bir askeri harekatın felakete yol açmasından korkuluyor. Türkiye, BM, ABD ve Batılı ülkeler, Rusya ve İran'ı günlerdir bir operasyona girişilmemesi için uyarıyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:39
  1. İdlib
  2. Esed rejimi
  3. Rusya
  4. varil bombası
  5. Suriye

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