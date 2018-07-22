0553 313 94 23

Rusya ve Esed rejimi sivilleri vurdu: 11'i çocuk 26 sivil öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, DAEŞ'in kontrolünde kalan, Suriye'nin güneyindeki son bölgeye yönelik düzenlenen hava bombardımanı sonucu 26 sivil öldü.

22 Temmuz 2018 Pazar 00:58
Rusya ve Esed rejimi sivilleri vurdu: 11'i çocuk 26 sivil öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, AFP’de yer alan açıklamasında, “Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının, Suriye’nin güneyinde DAEŞ'e bağlı silahlı unsurların kontrolündeki sivil yerleşim alanlarına gün boyu düzenlediği bombardımanlar sonucunda, 11’i çocuk 26 sivil yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

SOHR’nin verdiği bilgiye göre, rejim ve Rusya’ya ait savaş uçakları, terör örgütü DAEŞ kontrolündeki Yermük Havzası bölgesine varil bombaları ve füzelerle onlarca bombardıman düzenledi. Dera’nın Tsil, Hit, Sahm el-Golan ve el-Şecre beldelerini hedef alan bombardımanlar sonucunda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye’nin güneyindeki Dera’nın %90’ını muhalif gruplara karşı başlattığı askeri operasyonlar sonucunda varılan anlaşmalarla ele geçiren rejim güçleri, İsrail sınırındaki Kuneytra bölgesini de Rusya aracılığıyla varılan anlaşmayla devralmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Şarkul Evsat

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 00:58
  1. DAEŞ
  2. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  3. Rusya
  4. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıl Çin'in yeni hedefi Hui Müslümanları!
    1. Kızıl Çin'in yeni hedefi Hui..
    2. İsrailli teröristler down sendromlu..
    3. Rusya ve Esed rejimi sivilleri vurdu:..
    4. Bir dönemin gerillaları siyasete başladı
    5. Bedelli askerlikte 28 gün şartı..
    6. Bakan Albayrak'tan G-20'de kritik..
    7. Kuzey Irak ve Hakkari'de 11 teröristin..
    8. "Mehdi benim, Fetullah da yardımcım"
    9. 3-0 öne geçen Fenerbahçe şoku yaşadı!..
    10. TSK'dan hava harekatı: 3 terörist..
    11. 'Hayat iksiri' demişlerdi... Gizemli..
    12. Kılıçdaroğlu pankartı görünce..
    13. Müslümanlar İsveç'te yağmur duasına..
    14. İşte Kılıçdaroğlu ve Adnan Oktar..
    15. Düzenli yürüyüş yaşlanmayı geciktirir
    16. Ağız yaraları neden oluşur?
    17. Diş sıkma hastalığı: Bruksizm
    18. Sabah kahvaltısı yapanlar daha az kilo..
    19. Yürüyen ceset (Cotard) sendromu nedir?
    20. Kanun değişti, binlerce kişi nüfus..
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah Gülen yardımcım!
    Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah Gülen yardımcım!
    Netanyahu ağzından kaçırdı: İran rejimi...
    Netanyahu ağzından kaçırdı: İran rejimi...