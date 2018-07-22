Rusya ve Esed rejimi sivilleri vurdu: 11'i çocuk 26 sivil öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, AFP’de yer alan açıklamasında, “Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının, Suriye’nin güneyinde DAEŞ'e bağlı silahlı unsurların kontrolündeki sivil yerleşim alanlarına gün boyu düzenlediği bombardımanlar sonucunda, 11’i çocuk 26 sivil yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

SOHR’nin verdiği bilgiye göre, rejim ve Rusya’ya ait savaş uçakları, terör örgütü DAEŞ kontrolündeki Yermük Havzası bölgesine varil bombaları ve füzelerle onlarca bombardıman düzenledi. Dera’nın Tsil, Hit, Sahm el-Golan ve el-Şecre beldelerini hedef alan bombardımanlar sonucunda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye’nin güneyindeki Dera’nın %90’ını muhalif gruplara karşı başlattığı askeri operasyonlar sonucunda varılan anlaşmalarla ele geçiren rejim güçleri, İsrail sınırındaki Kuneytra bölgesini de Rusya aracılığıyla varılan anlaşmayla devralmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Şarkul Evsat