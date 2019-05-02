Rusya ve Esad güçleri İdlib’i bombaladı: 1 ölü Rusya ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib’in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rusya ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib’in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Rusya ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib’e bağlı köy ve kasabaları füzeler ve varil bombaları ile vurması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ve 1 sivilin de yaralandığı aktarıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bombardımanın henüz sonlanmadığı, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.

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