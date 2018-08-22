Rusya ve Çin’den savaş hazırlığı

Münübe Yılmaz

Rusya, Çin'in askeri kuvvetlerini de dahil ettiği tatbikat ile Soğuk Savaş’tan sonra tarihinin en büyük savaş hazırlığına başladı. Rusya, bu hafta hazırlıklarına başlanan ve her yılın Ağustos ayının sonunda gerçekleşen Vostok isimli tatbikatı, bu sefer Çin’in gönüllü askeri birlikleri ile gerçekleştirecek. Tatbikatın Jeopolitik konumunda önemli bir değişikliğe giden Rusya’ya, 3200 askeri, 900 tankı, 30 jet ve helikopteri ile destek vereceğini Çin hükümeti de doğruladı. Pazartesi günü açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Çin ile yapılacak ortak tatbikatın büyüklüğüne işaret ederek “ Bu tatbikat 1981 yılında farklı ülkelerden askeri birliklerin de katıldığı tatbikattan sonra en geniş çaplı tatbikat olacaktır” ifadesinde bulundu. “ Bazı Avrupalı ülkelerin Kremlin’i yalnız bırakma çabalarına rağmen, bugün dünya ülkelerinin bir kısmı hala Rusya ile ortak çalışmalarda bulunmak istiyor” diyen Prag Uluslararası İlişkiler Enstitüsü üyesi Mark Galeotti ise Rusya’nın askeri gücünü kullanarak, dünyadaki jeopolitik konumunu korumaya devam edeceğini vurguladı. Rusya ve Çin Ağustos sonunda gerçekleştirecekleri tatbikatın ayrıntılarını, ABD başta olmak üzere pek çok Batı ülkesinden sır gibi saklıyor.