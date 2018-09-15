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Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya ve Çin aralarına Moğolistan'ı da alarak dünyaya gözdağı veren bir askeri tatbikat gerçekleştiriyor. 297 bin askerin katıldığı tatbikat 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:08
Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler

300 bine yakın Rus askeri ile 3 bin 200 Çin askerinin katıldığı Vostok-2018 adlı askeri tatbikat devam ediyor. 1981 yılından bu yana Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan Vostok-2018, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da bizzat takip ediliyor.

Tatbikat devam ederken, bölgeden de çok çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Dev tatbikatın uydudan çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

Tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alıyor. Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderilmişti.

Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirilmişti.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:08
  1. rusya
  2. Putin
  3. moğolistan
  4. Vostok-2018
  5. DÜNYA Haberleri

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