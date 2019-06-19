0553 313 94 23

Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore raporuna engelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları takipten sorumlu komitenin, Pyongyang yönetiminin yıllık petrol ithalatını aştığına dair raporunu açıklamasını engelledi

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore raporuna engelleme

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları takipten sorumlu komitenin, Pyongyang yönetiminin yıllık petrol ithalatını aştığına dair raporunu açıklamasına engel oldu.

ABD öncülüğündeki 25 BM üyesi ülkenin başvurusu üzerine inceleme yapan komite, ülkenin 2019'un ilk 6 ayında yıllık işlenmiş petrol ve petrol ürünleri ithalat limiti olan 500 bin varili aştığını belirledi.

Kuzey Kore'nin 2018'de de 3,5 milyon ton petrol ithal ederek söz konusu tavanı 7 kat aşmış olduğuna işaret eden BM diplomatları, bunun çoğunlukla gemiden gemiye yapılan kaçak transferlerle sağlandığını vurguladı.

Yılın kalan bölümünde petrol ithalatına katı kısıtlamalar getirilmesini savunan komite raporunun sonuçlarının açıklanması BMGK'de veto hakkı bulunan daimi üyeler Rusya ve Çin'in itirazıyla karşılaştı. Rus ve Çinli diplomatlar, raporun açıklanacağı toplantıdan bir gün önce komiteye itirazlarını ileterek, içeriğinin gündeme gelmesini engelledi.

BMGK, Kuzey Kore'nin 2006'da yaptığı ilk nükleer denemenin ardından ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı. Yıllar içinde Pyongyang yönetimi nükleer denemelerinin yanı sıra güdümlü füze denemelerini de sürdürdüğü için yaptırımlar ağırlaşarak devam etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
  1. ABD
  2. Birleşmiş Milletler (BM)
  3. BM Güvenlik Konseyi
  4. Çin
  5. Kuzey Kore
  6. Rusya
  7. yaptırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
    1. ANALİZ - Körfez'de sıcak savaş uzak..
    2. Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik..
    3. Nazilli’de hayatı durduran felaketin..
    4. Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan..
    5. Bakan Selçuk: “Teknoloji..
    6. ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı
    7. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    8. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    9. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    10. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    11. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    12. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    13. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    14. Karadeniz’de küflü sezonu
    15. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    16. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    18. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    19. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    20. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    21. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    22. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    23. Komşular arasında kavga
    24. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    25. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    26. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    27. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    28. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    29. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    30. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu