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Rusya ve Çin’den, ABD’ye İran resti

Donald Trump’ın, İran’a ile ticaret yapmayı engellemek üzereuygulayacağı yaptırımlara, Çin ve Rusya’dan itiraz geldi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:40
Rusya ve Çin’den, ABD’ye İran resti

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump’ın, İran ile ticari ilişkisi olan ülkeleri İran’a uygulayacağı yaptırıma destek olmaları konusundaki çağrıya, Çin ve Rusya’dan itiraz geldi. Çin ve Rusya, ABD’nin, İran ile olan ticari ilişkileri engelleyecek olan yaptırımları kınayarak, ABD’ye destek vermeyeceklerini açıkladı. İran ile ticari ilişkilerine devam edeceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, “Çin tek taraflı atılan adımların ve uygulamaya sokulan yaptırımların karşısında olmaya devam edecektir” ifadesinde bulundu. Çin’in, İran ile olan ticari ilişkilerinin her zaman şeffaf, net, makul, dürüst ve hukuki olduğunu ve iki ülkenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kurallarını hiçbir zaman ihlal etmediğini vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in hukuki haklarının korunması gerektiği üzerinde durdu. Rusya ise, ABD’nin uygulayacağı yaptırımların, büyük bir hayal kırıklığı olduğu mesajını vererek, İran ile olan 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı. “Bu Washington’un BM’nin kararlarına ve uluslararası kurallara karşı gösterdiği devamlı bir ihlali gösteriyor. Fakat biz ABD’nin uyguladığı ve Rusya’yı da olumsuz etkileyecek olan bu tek taraflı yaptırıma itiraz ediyoruz” ifadelerine yer veren Rus yetkililer, dünya ülkelerinin, uluslararası önemli bir başarıyı hedef alan bu yaptırımı engellemesi gerektiğinin altını çizdi. İran başbakanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırım çağrısına karşı “ İran’ın petrol ticaretini önlemenin bir yolu yok. Bizim bu ticareti uygulayacağımız pek çok yöntem var, bunlardan birisi de Hürmüz Boğazı” açıklamasında bulunarak, İran petrolünün ihracatı engellenirse, Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğini hatırlattı. Ruhani’nin bu açıklamasına twitter aracılığı ile cevap veren Trump ise “ İran başbakanı Ruhani’ye şunu söyleyebilirim; asla ve asla ABD’İ tehdit etmeyin. Aksi takdirde tarihin de gösterdiği bir çok örnekteki gibi bunun sonuçlarının acısını çekeceksiniz. Dikkatli olun!” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 07:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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