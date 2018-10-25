0553 313 94 23

Rusya ve Çin, Trump'ın akıllı telefonlarını dinlemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, akıllı telefonlarından aradığı eski dostlarıyla görüşmelerinin Rus ve Çinli ajanlar tarafından dinlendiği iddiası ortaya atıldı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:27
Rusya ve Çin, Trump'ın akıllı telefonlarını dinlemiş

New York Times'ın adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'daki sabit telefon hattını kullanması yönünde baskı yapılan Başkan Donald Trump'ın Iphonelarından vazgeçmediği ve eski dostlarıyla hasbıhal etmek için akıllı telefonlarını kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Washington yönetimini etkileyecek bilgi edindiler

Habere göre, ABD istihbarat raporları, Trump'ın bu telefon görüşmelerinin sıklıkla Çinli ve Rus casusların dinlemesine takıldığına, Çinlilerin bu görüşmelerden ABD Başkanı ve Washington yönetimini etkileyecek bilgi edindiğine işaret ediyor.

İstihbarat birimlerinin, Rusya ve Çin'in, Trump'ın cep telefonuna yabancı hükümetlerden ve yetkililerden gelen aramaları gizlice dinlediğini öğrendiği, Çinlilerin bu dinlemelerden edindikleri bilgiyi, ABD ile süregelen ticaret savaşının daha da büyümemesi için kullanma arayışında olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkililerinin ABD Başkanı'nın eski dostlarıyla gizli bilgileri konuşmaktan kaçındığını ümit ettiği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:27
  1. New York Times
  2. Donald Trump
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten cevap: Sabrımı taşırmayın
    1. Melih Gökçek'ten cevap: Sabrımı..
    2. IQ testleri sınıfta kaldı
    3. "FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu'na sızma..
    4. 2019 asgari ücret ne olur
    5. Mahkeme heyeti, hırsızı öldüren..
    6. Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray..
    7. Ayaklarınızın kıymetini bilin
    8. Darbe sanığı astsubay terörist başı..
    9. Suudi savcı: Cinayet önceden planlandı!
    10. MHP'den CHP'ye sert tepki: Ebedi..
    11. Rusya ve Çin, Trump'ın akıllı..
    12. Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin
    13. DHKP-C'li terörist tutuklandı
    14. Ünlü futbolcunun akciğeri söndü!
    15. Kremlin'den flaş açıklama! 'ABD bize..
    16. Tüm dünyada aranıyordu! Trabzon'da..
    17. Erman Toroğlu: Fransız hakem..
    18. CHP Hatay belediye başkan adayı belli..
    19. Köpeğe suni teneffüs öldürüyordu
    20. Tek hamburger bile tehlikeliymiş
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!