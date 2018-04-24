Rusya ve Çin, İran'la nükleer anlaşmanın devamı için uluslararası destek arıyor

İran nükleer anlaşmasının imzacıları arasında olan iki ülke, taslağın konferansta geniş bir destek bulacağını umduklarını açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Yayılmayı Önleme ve Silah Kontrolü Genel Müdürü Vladimir Yermakov konferansta yaptığı konuşmada, İran nükleer anlaşmasının "kırılgan" olduğunu ve bu anlaşmayı değiştirmeye kalkışmanın, "nükleer yayılmayı engelleme yönündeki küresel sistemi etkileyeceğini" söyledi.

Kaynak: Reuters