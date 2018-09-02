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Rusya ve Azerbaycan imzaladı! Türkiye'ye 1 milyon tonluk Rus petrolü

Azerbaycan devletine bağlı enerji şirketi SOCAR, önemli bir anlaşmaya imza atıyor. Aralık ayından itibaren İzmir’de bulunan SOCAR’ın Star Rafinerisi’ne yılda 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek.

02 Eylül 2018 Pazar 11:24
Rusya ve Azerbaycan imzaladı! Türkiye'ye 1 milyon tonluk Rus petrolü

Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumundaki Azerbaycan devletine bağlı enerji şirketi SOCAR, önemli bir anlaşmaya imza atıyor. SOCAR’ın önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen rafinerisine Rus petrolü akacak.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden Rosneft ile SOCAR arasındaki anlaşma imzalandı. Anlaşma, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve beraberindeki heyetin Rusya’ya yaptığı resmi ziyarette imzalandı.
 
SOCAR VE ROSNEFT İMZALADI
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi kentinde görüşen Aliyev, Türkiye’ye 1 milyon tonluk petrol tedariki konusunda anlaştı. Anlaşmayı ise SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev ile Rosneft Başkanı Igor Sechin imzaladı. Yapılan sözleşme ile bu yılın Aralık ayından itibaren İzmir’de bulunan SOCAR’ın Star Rafinerisi’ne yılda 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek.
 
Hedeflenen planlara göre SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisi STAR, ekim ayında devreye girecek. Yıllık işleme kapasitesinin de 10 milyon ton olması planlanıyor. 
 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:24
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