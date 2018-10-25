0553 313 94 23

Rusya ve Amerika arasında gerilim tırmanıyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin, Sovyetler Birliği döneminde iki ülke arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı feshetme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:56
Rusya ve Amerika arasında gerilim tırmanıyor!

Lavrov, Rossiya 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesi esnasında, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının açıklığa kavuştuğunu belirtti.

Bakan Lavrov, "Bu karar çok yakında ya da 1,5 ay içinde resmileştirilecek. Ardından anlaşma ile belirlenen 6 aylık geri sayım başlayacak. 6 ayın sona ermesinin ardından belge hem kararı alan taraf hem de diğer taraf için geçersiz olacak." ifadelerini kullandı.

1987'DE İMZALANDI

Amerika ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile karşılanmıştı.
Trump hafta sonunda "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:56
  1. abd
  2. rusya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi verdi! Kararname yakında yayınlanacak
    1. Bakan müjdeyi verdi! Kararname yakında..
    2. Büyük fark! Akhisar ilk yarıda dağıldı
    3. Trump'dan ABD ordusuna talimat!..
    4. Ülke şokta! Askeri konvoya saldırı..
    5. Sinead O'Connor, müslüman oldu! İşte..
    6. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    7. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    8. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    9. İnternet bağımlılığına dikkat!
    10. Cinayetten gözaltına alınmıştı! Sinema..
    11. Duygusal zeka neden önemlidir?
    12. Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek..
    13. Balık burger tarifi
    14. Ütü lekesini çıkarmanın püf noktaları..
    15. Kakao yağının bilinmeyen özellikleri
    16. Sonbahar-kış hastalıklarından korunma..
    17. Rusya ve Amerika arasında gerilim..
    18. Gut hastalığına iyi gelen yağlar
    19. Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Bunu..
    20. Antalya-Konya Karayolu trafiğe kapandı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?