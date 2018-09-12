Rusya ve Almanya'dan Suriye mesajı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin gerçek kimyasal silah kullanımına hazırlandığı ifade edildi. Rusya'dan bugün yapılan açıklamada da, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne İdlib'de kimyasal silahlarla ilgili provokasyona izin vermemesi çağrısında bulunulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin yaşanmaması konusunda sorumluluk almasını beklediklerini söyleyeceğini belirtti. Maas, Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriye’deki çözüme ilişkin sorumluluk üstlenmediği yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

Maas, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin önlenmesi konusunda sorumluluk almasını beklediğimizi söyleyeceğim" dedi. Almanya'nın Suriye’de insani sorumluluğu da yerine getirdiğini savunan Maas, Almanya’nın Suriye’nin yeniden inşasına, bir siyasi süreç olduğunda katılacağını kaydetti.