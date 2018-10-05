Rusya ve AB'den Amerika'yı kızdıracak hamle

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa’nın, Rusya ile ticarette dolar kullanımını bırakmak istediğini belirterek, “Avrupa’nın kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız” dedi.

Öte yandan Hindistan hükümetinin Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışması yaptığı öne sürüldü.

ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

"KATILMAYA HAZIRIZ"

Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirilmişti.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, yaptığı açıklamada, savunma sanayisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

"EĞİLİMLER VAR"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

HİNDİSTAN DA MI KATILIYOR?

Sputnik'te yer alan Times of India'nın haberine göre Hint bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Hindistan hükümeti, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışma talimatı verdi.

Yetkilinin aktardığına göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Suresh Prabhu, bakanlıkta yapılan toplantıda Merkez Bankası'ndan Çin ile yerel parayla ticaretin, dolar yerine euro kullanarak ticari işlemler yapmanın olasılığını araştırmasını talep etti.

Takas konusunda çalışmalar yapılacağını kaydeden Yetkili, Venezüella petrolüne karşılık İran'ın tıbbi ilaçlarla ödeme yapılabileceği örneğini verdi.