Rusya uyardı: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz!

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi ve ekledi: "İdlib’den, Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı gönderiliyor."