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Rusya ülkede interneti 'kapattı'!

Rusya kripto mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kullanımını yasaklamak için girişimde bulundu. Uygulamaya erişim sağlayan 2 milyondan fazla IP adresini engellerken ülke genelinde büyük bir internet problemine de yol açtı.

17 Nisan 2018 Salı 10:50
Rusya ülkede interneti 'kapattı'!

Rusya'nın telekom ve iletişim düzenleyici kurumu Roskomnadzor, geçtiğimiz gün mahkeme kararı gereği kripto mesajlaşma uygulaması Telegram'ın engellenmesi için internet servis sağlayıcılarına (ISS) talimat gönderdi.
Amazon ve Google bulutları üzerinden servis veren Telegram'ı engellemek için bu bulut servislerine ait 2 milyon IP adresini engelleyen ISS'ler, ülkedeki birçok internet servisinin de sorun yaşamasına sebep oldu.

MAHKEME ENEGELLEME KARARI VERMİŞTİ

Mahkeme 16 Nisan'da kripto anahtarlarını ülkenin istihbarat kurumu FSB ile paylaşmayan Telegram'a erişim engellenmesine karar vermişti.
2 milyon IP adresinin engellenmesiyle, bir diğer iletişim uygulaması Viber ve Rus şirketlerin web siteleri hatalı çalışmaya başladılar. Viber sözcüsü, Amazon adreslerinin engellenmesi nedeniyle Rus kullanıcıların arama yapamayabilecekleri uyarısında bulundu.
Rus internet kullanıcıları, IP engellemelerinin sonrasında Dixy, Burger King, Monetki ve Pyaterochka mağazalarındaki ödeme sistemlerinin de çöktüğünü söyledi. Ayrıca bazı kredi kartı terminallerinin de çalışmadığı bildirildi.

UYGULAMA KULLANICILARA ULAŞMAYA DEVA MEDİYOR

İlginç olan ise Telegram'ın VPN ya da proxy sunucuları olmadan bir süre erişime kapalı kaldıktan sonra günün ikinci yarısında kısmen Rusya'da çalışmaya devam etmesiydi. Roskomnadzor Direktörü Alexandar Zharox, servisin IP kilidini aşmak için Amazon teknolojilerinden faydalandığını söyledi.
Telegram'ın kullanıcılarına erişim engelini aşmaları için yeni adresler vereceği ve bunu push bildirimler aracılığıyla yapacağından şüphelenen Roskomnadzor, tüm mobil platformların push bildirim özelliklerini kapatacaklarını duyurdu. Ancak Telegram'ın geçtiğimiz gece söz konusu bildirimi gönderdiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:50
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