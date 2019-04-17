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Seçim 2019 Sayfası

Rusya, Ukraynalı 12 denizcinin gözaltı süresini uzattı

Moskova’da Ukraynalı denizcilerle ilgili davada, 12 denizcinin gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 23:23
Rusya, Ukraynalı 12 denizcinin gözaltı süresini uzattı

Moskova’da Ukraynalı denizcilerle ilgili davada, 12 denizcinin gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.


Rusya’nın alıkoyduğu 24 Ukraynalı denizcinin gözaltı süreleri bitmek üzereyken yeni bir karar alındı. Rusya başkenti Moskova’daki Lefortova Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 12 Ukraynalı denizcinin gözaltı süreleri 24 Temmuz’a kadar uzatıldı. Yüzleri maskeli Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi (FSB) görevlileri tarafından duruşma salonuna getirilen denizcilerin mahkemesinin bir bölümü basına kapalı gerçekleşti. Mahkeme salonunda bulunan denizcilerin yakınları, basına röportaj vermeyi reddetti.


2018 yılının Kasım ayında, Rusya Federasyonu tarafından Azak Denizi’nde Ukrayna Donanması’na ait gemiler durdurulmuş ve 24 Ukraynalı denizci uluslararası sınırları ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, 12 denizci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 23:23
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