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Rusya-Ukrayna krizine, Türkiye'den ilk tepki! Dışişleri açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak, birbirleriyle savaş durumuna gelen Ukrayna ve Rusya'yı sağduyuya davet etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:35
Rusya-Ukrayna krizine, Türkiye'den ilk tepki! Dışişleri açıklama yaptı

Türkiye, Karadeniz'de savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna'ya sağduyu çağrısı yaptı. Rusya'nın Ukrayna gemilerine ateş açmasının endişeyle karşılandığını belirten Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı'nın geçişlere açılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz.

Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:35
  1. Türkiye
  2. Ukrayna
  3. Rusya
  4. Kerç Boğazı
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Açıklama

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