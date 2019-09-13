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Rusya Ukrayna ile tutuklu değişimine açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov:- "(Yeni tutuklu değişimi) Bu, yeni bir sürecin başlatılmasını, görüş alışverişini, çok zahmetli ve elbette uzun bir çalışma süresini gerektiriyor"

13 Eylül 2019 Cuma 14:18
Rusya Ukrayna ile tutuklu değişimine açık

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile yeni bir tutuklu değişimini göz ardı etmediğini belirterek, yeni bir değişim için zaman ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin iki ülke arasında yeni bir tutuklu değişimi çalışması olup olmayacağıyla ilgili sorusunu cevapladı.

Yeni değişimin yeni bir süreç başlatacağına dikkat çeken Peskov, "Bu, yeni bir sürecin başlatılmasını, görüş alışverişini, çok zahmetli ve elbette uzun bir çalışma süresini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, hiç kimsenin böyle önsel bir sürecin olasılığını ve uygunluğunu göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında yeni esir ve tutuklu değişimi için listeler hazırladıklarını açıklamıştı.

Geçen hafta, Rusya ve Ukrayna arasında, Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu "35’e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun değişimi yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:18
  1. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  2. Rusya
  3. tutuklu değişimi
  4. Ukrayna

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