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Rusya Ukrayna ile transit sözleşmesini uzatmaya gönüllü

Rusya Enerji Bakanı Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen doğalgazla ilgili mevcut sözleşmeyi uzatmaya hazır olduklarını söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 22:41
Rusya Ukrayna ile transit sözleşmesini uzatmaya gönüllü

Novak, Berlin’de Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı  Maros Sefcovic ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile gerçekleştirdiği  üçlü görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SÖZLEŞMEYİ UZATMAYA HAZIRIZ'

Üçlü görüşmelerde Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen Rus gazına  ilişkin son gelişmelerin ele alındığını belirten Novak, “İstişarelerimizi yapıcı  ve sakin bir yaklaşımla gerçekleştirdik. Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen  doğalgazla ilgili mevcut sözleşmeyi uzatmaya veya yeni bir sözleşme için  müzakerelere başlamaya hazırız.” dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz  arasındaki dava süreçlerine de değinen Novak, “Görüşmelerimizde bu konu da  gündeme geldi. Gazprom ve Naftogaz arasında yaşanan tahkim süreci ve sonrasında  bazı varlıklara el konulmasına yönelik yaşananlarla ilgili dostane çözüme  ulaşılması ihtimali mevcut.” diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret  Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz,  Gazprom'un doğalgaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek  17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti. Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve  Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini  yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar  dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. Karar sonrasında Gazprom’un ödeme  yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:41
  1. rusya
  2. ukrayna
  3. transit sözleşme

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