  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık

Büyük doğalgaz anlaşması için Türkiye'nin kapısını çalacaklar! Rumlar gelişme karşısında yıkıldı

Wagner'den sonra Rusya'da bir isyan daha!

Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması

Yunanistan'da panik! 'Türkiye öyle bir sistem geliştirdi ki her yere konuşlandırmaya başladı' diyerek duyurdular

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Kazakistan'da Türkiye onayı

MSB'den Deyrizor açıklaması: Yaşananlar haklı olduğumuzun açık göstergesi

Alman şirketleri Almanya'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye başladı! Nedeni belli oldu, herkes şaşkın
Ekonomi Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı
Ekonomi

Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:56:00 - 2023-09-07 17:58:20
Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Ukrayna Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmeyen Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine harekete geçtiler. Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan'daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması Kiev'i harekete geçirdi.

DW Türkçe'deki habere göre Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, "Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi" dedi. Sviridenko, bu olanaktan dolayı "minnettar" olduklarını ifade etti. Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

TEMMUZDA ANLAŞMA İMZALANDI!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, temmuz ayının sonunda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e düzenlediği ziyarette Hırvatistan'ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi üzerindeki limanlarının tahıl ihracatında kullanılabilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.

Karadeniz limanları Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki ana rotasını oluşturuyor. Ancak Kiev, Rusya'nın limanlarına yönelik artan saldırıları ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeni başlatmaya ikna olmaması nedeniyle yeni rotalara arayışında.

Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hafta başında Soçi'de yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesini bazı şartlara bağlamıştı. Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde anlaşmaya geri dönmeyi düşünebileceklerini belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya, BM ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan temmuz ortasında tek taraflı olarak çekilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23